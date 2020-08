Calciomercato Lazio, Sergio Rico in pole per il ruolo di vice Strakosha (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero individuato in Sergio Rico il perfetto vice Strakosha La Lazio è alla ricerca di un vice Strakosha, considerando anche l’imminente addio di Proto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in prima fila continua ad esserci il nome di Sergio Rico; attualmente al Psg, ma in prestito dal Siviglia. Il portiere sarebbe attratto dall’idea di giocare in Serie A e la trattativa potrebbe essere avvantaggiata dal fatto che i suoi agenti sono gli stessi di Luis Alberto. L’alternativa di Tare sarebbe Andrea Consigli del Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

