Calciomercato 14 agosto: Juve Dzeko, si può. Inter, via libera ad altri 5 acquisti (Di venerdì 14 agosto 2020) Calciomercato 14 agosto- Stagione pronta a chiudere i battenti con la fase finale di Europa League e Champions League, poi le squadra avranno modo di concentrarsi totalmente in vista… Questo articolo Calciomercato 14 agosto: Juve Dzeko, si può. Inter, via libera ad altri 5 acquisti è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Lione, #Aulas blinda #Memphis #Depay: 'Ora resta con noi, poteva partire ad agosto' ???? '#Barcellona? Nessun contatto'… - BombeDiVlad : ???? #Lione, #Aulas blinda #Memphis #Depay: 'Ora resta con noi, poteva partire ad agosto' ???? '#Barcellona? Nessun co… - AngeloGallozz20 : @FedericoFerri @SkySport Un abbraccio forte mi mancate tanto grazie per tv8 ho passato una Bellissima estate con i… - MaxRossoneri : Era il 3 Agosto...attenzione pista ancora calda #milan #calcio #Calciomercato - FrancoMater2 : @FabioMorello7 @NonConoscoVG Su Sky sono andato a vedere. Ho trovato un articolo del 20 Agosto a riguardo e non pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato agosto Buonanotte con il calciomercato: ultime news e trattative di oggi 8 settembre GianlucaDiMarzio.com Genoa in pressing per Badelj e Ranocchia

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. «Il Genoa è molto vicino a Milan Badelj, il centrocampista in uscita dalla Lazio». Lo spiega Alfredo Pedullà attraverso il suo sito: «C’è ...

Calciomercato, news e trattative di martedì 8 settembre

Il Genoa lavora a un doppio colpo di mercato: per la fascia destra è vicino Rick Karsdorp della Roma, dopo che si è bloccata la trattativa tra l'olandese e l'Atalanta, mentre come trequartista piace m ...

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. «Il Genoa è molto vicino a Milan Badelj, il centrocampista in uscita dalla Lazio». Lo spiega Alfredo Pedullà attraverso il suo sito: «C’è ...Il Genoa lavora a un doppio colpo di mercato: per la fascia destra è vicino Rick Karsdorp della Roma, dopo che si è bloccata la trattativa tra l'olandese e l'Atalanta, mentre come trequartista piace m ...