Alberto Matano attacca Lorella Cuccarini: «Maschilista? Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale» (Di venerdì 14 agosto 2020) Alberto Matano e Lorella Cuccarini “Maschilista? Forse si è sbagliata, voleva dire giornalista“. Per la prima volta, Alberto Matano parla della rottura con Lorella Cuccarini, fino a poche settimane fa sua partner a La Vita in Diretta, e prende le distanze dai toni con i quali lei lo ha definito a ridosso dell’ultima puntata dello scorso 26 giugno del programma del pomeriggio di Rai 1: “Non so cosa sia il maschilismo (…) Non ho fatto altro che fare il giornalista. Questo sì, l’ho fatto. Se vuol dire mancare di rispetto a qualcuno, allora mi arrendo. Di tutte le cose che si poteva inventare è la più ... Leggi su davidemaggio

