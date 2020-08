Sgarbi si scaglia contro Scanzi: «Giù la maschera, sei solo un leccac***, cazzaro a 5 stelle» (Di giovedì 13 agosto 2020) Continua lo scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e Andrea Scanzi. Non è uno scontro morbido, volano parole grosse. Stavolta è il critico d’arte a colpire duro: «Giù la maschera, leccaculo di regime», dice senza mezzi termini. Alcuni giorni fa, infatti, Scanzi lo derideva per una foto in cui Sgarbi era intento in una “ricerca” all’interno del suo naso. Adesso il deputato del gruppo Misto passa al contrattacco e si “vendica” con frasi molto dure. Il commento si riferisce alla tristemente famosa foto che Scanzi si era fatto scattare con il premier Giuseppe Conte. Il riferimento, però, sembra più che altro anche al selfie scattato senza mascherina in Sardegna dalla penna ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi scaglia Vittorio Sgarbi si scaglia contro Roberto Speranza: "Sei un menagramo, bugiardo e pure traditore" Liberoquotidiano.it Vittorio Sgarbi contro Roberto Fico: «Si indigna per il bonus da 600 euro? Lo scandalo è la sua colf pagata in nero»

Vittorio Sgarbi interviene sulla questione del bonus di 600 euro richiesto e ottenuto da alcuni parlamentari e si scaglia contro Roberto Fico che ha chiesto la restituzione dei soldi. Il critico d'art ...

Massimo Boldi contro Pupi Avati: “Sono rimasto come un cog*ione”/ “Mi ha tolto…”

Massimo Boldi contro Pupi Avati: “Sono rimasto come un cog*ione. Dovevo interpretare il padre di Vittorio Sharbi. Poi ho scoperto…”. Massimo Boldi si scaglia contro Pupi Avati dalle pagine del settima ...

