Salvini: “Conte non ha chiuso le zone rosse? Dovrebbe essere arrestato” (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago – “Se quello che si dice dei verbali del Comitato tecnico scientifico fosse vero, che Conte non ha chiuso le zone rosse quando doveva chiuderle, Dovrebbe essere arrestato. Non è un bonus, è un crimine”. Matteo Salvini attacca così il premier Giuseppe Conte. Il leader della Lega, durante una conferenza a Forte dei Marmi, non ha usato mezzi termini per incalzare il governo e in particolare il primo ministro. Un j’accuse piuttosto pesante quello di Salvini: “Il tempo dirà chi non ha chiuso dove doveva. Questi hanno sulla coscienza i morti della Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia. Questi hanno chiuso il resto d’Italia quando non dovevano e ... Leggi su ilprimatonazionale

