Quali sono i segni più “alternativi”? Ecco la classifica (Di giovedì 13 agosto 2020) Essere alternativi non significa, in questo articolo, soltanto esibire i dreads e andare a vivere in Tibet per cercare se stessi come fece Brad Pitt in un celebre film. Si può essere alternativi anche in tailleur e tacchi a spillo, perché ciò che davvero conta è la predisposizione mentale nei confronti della vita. L’anticonformismo è una scelta, talvolta molto complessa, che si riflette anche in piccole abitudini quotidiane, come quella di privilegiare la bicicletta o il monopattino (e ora ci sono anche gli incentivi) perché si ha a cuore l’ambiente, scegliere di studiare filosofia nonostante tutti (ma tutti chi, poi?) dicano che per trovare lavoro occorra studiare ingegneria. È il coraggio di essere se stessi, pensando con la propria testa e seguendo esclusivamente le proprie inclinazioni. Vediamo, allora, ... Leggi su giornal

Internazionale : La montagna può diventare centrale nelle nostre vite, tanto più dopo la pandemia. Tanti ci vivono da anni e tanti a… - rtl1025 : ?? Tre ragazzi di #Lodi e sette di #Brescia sono risultati positivi al #Covid dopo una vacanza a Pag, in #Croazia. I… - RaffaeleFitto : Non si tratta di essere buoni o cattivi su #immigrazione Da una parte ci sono gli italiani ai quali viene chiesto d… - kiakkia365 : @NicolaRaiano Le persone a rischio,e si sa quali sono,stiano a casa e lontano da figli e nipoti.Sino a tempi miglio… - GiorgiaGrazer : per chi è andato a Mirabilandia quali sono le cose più belle da fare li? -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Coronavirus, dal Piemonte alla Campania: quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO Sky Tg24 I dati delle Regioni

Finora sono stati fatti 1.342 tamponi ai quali vanno aggiunti circa 1.200.000 test rapidi. In isolamento, dal 21 febbraio, ci sono 5.900 persone delle quali 124 con sintomatologia da Covid-19 . I ...

Gli scout laici di Benevento 1 in visita all'Oasi "Zone Umide Beneventane"

Anche in questo caldo agosto la Sezione LIPU di Benevento mette in campo delle attività di valorizzazione dell'Oasi di protezione “Zone Umide Beneventane”, un'area dove vige il divieto di caccia – ist ...

Finora sono stati fatti 1.342 tamponi ai quali vanno aggiunti circa 1.200.000 test rapidi. In isolamento, dal 21 febbraio, ci sono 5.900 persone delle quali 124 con sintomatologia da Covid-19 . I ...Anche in questo caldo agosto la Sezione LIPU di Benevento mette in campo delle attività di valorizzazione dell'Oasi di protezione “Zone Umide Beneventane”, un'area dove vige il divieto di caccia – ist ...