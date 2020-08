Preziosi: “Chi vuole il Genoa deve fare come Commisso, venire con i soldi veri” (Di giovedì 13 agosto 2020) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il numero uno del Genoa, Enrico Preziosi, è tornato a parlare del futuro del club rossoblu: “La società è in vendita da tre anni, ma nonostante ci sia sempre qualche persona interessata, non ho mai visto i soldi veri. Servono quelli. Se la tifoseria pensa che io non voglia vendere si sbaglia, per me non è una questione di soldi, ma che venga riconosciuto il giusto valore del club. Gestio Capital? Non ho mai visto andare a buon fine delle trattative fatte uscire prima sui giornali. Li ho sfidati a rendere noti i numeri della loro offerta, per far capire alle persone quelli che dovrebbero essere i loro investimenti. Non vedo l’ora che si presenti un compratore affidabile. Commisso in tre mesi di trattativa ... Leggi su alfredopedulla

