Positività al Covid-19 registrata a Forino, il chiarimento del Sindaco Oliveri (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoForino (Av) – Il Sindaco di Forino, Antonio Olivieri, dopo la comunicazione dell’Asl di Avellino ha diramato un comunicato: “In merito alle notizie di una nuova positività da Covid-19 nel Comune di Forino, è opportuno precisare che nessun cittadino del Comune di Forino è risultato positivo. Si tratta di un residente di altro Comune, positivo Covid, che sta effettuando l’isolamento domiciliare nel nostro Comune. Il soggetto risultato positivo non è stato a Forino negli ultimi 15 giorni e non ha avuto alcun contatto con la comunità forinese”. Covid-19, registrato un nuovo caso positivo in Irpinia L'articolo Positività al ... Leggi su anteprima24

