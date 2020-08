"Obbligati a tenerci i migranti contagiati". Senaldi e il trappolone del coronavirus: una sentenza-beffa, vietato espellerli (Di giovedì 13 agosto 2020) L'immigrazione dall'Africa è l'eterna nota dolente della sinistra italiana, che la ritiene ormai un tratto irrinunciabile della propria identità politica, ma per ragioni elettorali non osa dirlo apertamente, perché sa che gli italiani non amano i clandestini. Perciò i progressisti, a ogni ondata di sbarchi, si inventano qualche scusa per far digerire all'opinione pubblica i nuovi arrivi illegali. D'altronde, la violazione della legge per democratici e affini diventa reato solo quando la commettono i rivali politici; altrimenti viene giustificata come espressione di un disagio sociale da comprendere. Sul Covid-19 il castello di balle della maggioranza per giustificare la nuova invasione - malgrado il virus gli arrivi sono triplicati rispetto all'era di Salvini al Viminale - è andato in testacoda. I dati dicono che molti dei nuovi focolai che ci sono in ... Leggi su liberoquotidiano

