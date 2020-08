Nadia Toffa ci lasciava un anno fa, a soli 40 anni: “Quando il tumore è tornato per l’ultima volta se n’era accorta da sola” (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ passato un anno da quando gli amici delle Iene la salutarono pubblicando il video di un ballo lento e rilassato al tramonto. E’ passato un anno dalla morte di Nadia Toffa, portata via da un tumore a soli 40 anni lo scorso 13 agosto 2019. E’ indelebile il ricordo del suo sorriso e della sua ironia, sempre presenti, anche quando il male si faceva sentire forte. La ricordiamo anche per quel suo modo di parlare apertamente del cancro e di volerlo definire “un dono“, che l’aveva fatta “Fiorire d’inverno” come aveva scritto nel suo libro. E’ stata tanta l’apprensione e l’affetto che l’hanno circondata, dal primo malore a Trieste a dicembre 2017 alle cure al San Raffaele di ... Leggi su meteoweb.eu

