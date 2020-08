Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 13 agosto 2020: numeri e combinazione vincente (Di giovedì 13 agosto 2020) Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 11 agosto, non ci sono stati né 6 né 5+. Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 28 (114) 85 (59) 5 (54) 82 (50) 15 (46) Cagliari: 7 (102) 2 (75) 38 (68) 75 (56) 61 (54) Firenze: 62 (84) 88 (75) 53 (68) 8 (53) 74 (52) Genova: 38 (186) 88 (111) 18 (81) 47 (68) 61 (67) Milano: 47 (75) 74 (65) 17 (61) 56 (45) 24 (44) Napoli: 24 (117) 37 (74) 81 (68) 5 (68) 68 (64) Palermo: 17 (78) 21 (71) 64 (64) 84 (53) 54 (52) Roma: 42 (80) 60 (78) 87 (66) 71 (59) 38 (58) Torino: 40 (81) 80 (71) 58 (69) 19 (59) 47 (57) Venezia: 75 ... Leggi su quifinanza

