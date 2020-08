Lazio, Immobile: “Scarpa d’oro una soddisfazione incredibile” (Di giovedì 13 agosto 2020) “La Scarpa d’Oro? Una soddisfazione incredibile, dietro c’è tutto il lavoro personale, di squadra e dello staff. Poi rileggere tutti i nomi che l’hanno vinto ultimamente, fa venire ancora di più la pelle d’oca”. Queste le dichiarazioni di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ai microfoni di Sky Sport sul trofeo individuale conquistato grazie alle 36 reti siglate in campionato. Ora l’obiettivo è scalare il podio dei migliori marcatori biancocelesti: “Quando superavo un calciatore che aveva fatto la storia della Lazio l’ho sempre scoperto poi, a fine partita. So che Piola e Signori sono là davanti – ha aggiunto – e ho superato Chinaglia che per la Lazio è stato come un dio. Piano piano, con l’aiuto ... Leggi su sportface

