Juventus, Isco alla corte di Pirlo? La decisione dello spagnolo (Di giovedì 13 agosto 2020) Pirlo vorrebbe il centrocampista del Real Madrid Isco, che avrebbe deciso il suo futuro Già in passato, Andrea Pirlo spese parole d’elogio per Isco. E adesso che è l’allenatore della Juventus vorrebbe portarlo in bianconero. Secondo quanto riportato da Marca, il calciatore spagnolo avrebbe deciso il suo futuro. L’intenzione dell’ex Malaga sarebbe quella di restare al Real Madrid, rinnovando il suo contratto in scadenza nel 2022. Niente da fare quindi per Pirlo che non avrà uno dei suoi centrocampisti prediletti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

padovade : @MarcelloChirico Il Centrocampo? Dopo Berlino 2015 il centrocampo della Juventus come livello è uguale alla Spal. L… - AleTanzini : La cazzata del millennio ?????????? #Ronaldo #Dybala #Pogba #Morata - GiankaBar : Isco per Ramsey Ronaldo offerto al Barca Inizia la sagra delle minchiate estive del #calciomercato #Juventus - ciccio4official : Quest’anno, in via del tutto eccezionale, il mio compleanno cade a calciomercato aperto Se la Juventus non mi fa u… -