Insulta un calciatore del Pescara e viene aggredito, tifoso finisce al Pronto Soccorso: la ricostruzione (Di giovedì 13 agosto 2020) Ci sta che i tifosi non siano contenti delle prestazioni della loro squadra del cuore. Ma in questo caso si è esagerato, sia nella provocazione che nella reazione. L’episodio è successo a Pescara, sul lungomare, e a riportare i dettagli dell’accaduto è ‘Il Centro’. Un tifoso del Delfino ha rivolto un epiteto offensivo all’indirizzo del centrocampista Alessandro Bruno, che passava in automobile. Un insulto che non è andato giù al calciatore, che è sceso dalla macchina ed ha scatenato la sua violenta reazione sul giovane: due pugni in pieno volto e un ceffone dietro la nuca. Il 22enne è finito al Pronto Soccorso ed ha raccontato la vicenza proprio a ‘Il Centro’. In base alla versione fornita dal ragazzo, ... Leggi su calcioweb.eu

