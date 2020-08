Incendio ad Aprilia, parla il sindaco di Ardea: ‘La preoccupazione dei cittadini è concreta, lo stato ci deve aiutare’ (Di giovedì 13 agosto 2020) ‘I cittadini sono giustamente allarmati dagli effetti dell’Incendio che si è sviluppato nel comune limitrofo di Aprilia, che ha visto bruciare tonnellate di rifiuti tossici e pericolosi nella discarica gestita dalla LOAS. Il ricordo della Eco-X non è ancora spento e quell’incubo si ripresenta oggi, forse ancor più drammatico. Mentre siamo in attesa dei dati dei rilievi effettuati dall’Arpa Lazio, denunciamo quest’ennesimo evento drammatico connesso a una gestione dei rifiuti dalle tinte fosche sull’organizzazione delle misure di prevenzione. Chiedo ufficialmente al Comune di Aprilia se in quest’ultimo anno, visti i tanti e pericolosi incendi registrati, abbia operato interventi; se siano stati fatti controlli e con quali risultati. Il pericolo potenziale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

