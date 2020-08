Ignazio Moser ha tradito Cecilia? Serata travolgente insieme ad una nota attrice (Di giovedì 13 agosto 2020) Questo articolo . Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati definitivamente? Lui è stato avvistato in Costa Smeralda in compagnia di un’attrice famosa. La storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è arrivata al capolinea? Gli ultimi segnali non fanno ben sperare: pare che l’ex ciclista si sia consolato in compagnia di un’affascinante attrice, nelle notti sarde. … Leggi su youmovies

sissibf_18 : RT @trash_italiano: È finita anche tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lui avvistato con un’altra - trash_italiano : È finita anche tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lui avvistato con un’altra - ilgiornale : Dopo Belen anche la sorella Cecilia Rodriguez è vittima di tradimento? La crisi con Ignazio è concreta e i paparazz… - Novella_2000 : SOCIAL: Ignazio Moser dimentica Chechu con una famosa attrice? - Faby7Roma3 : RT @CheDonnait: #CeciliaRodriguez lascia #IgnazioMoser da solo in #Sardegna. I due sono di nuovo in crisi #rodriguez #belen #belenrodrigue… -