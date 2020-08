I casi di oggi, innesco dell’ondata di autunno. “Se bravi a contenerla, probabilmente non svilupperanno lo tsunami” Lopalco sul contenimento del corona virus in Puglia (Di giovedì 13 agosto 2020) Scrive Pier Luigi Lopalco, epidemiologo: TSUNAMI E MAREGGIATE La prima volta che ho usato la metafora dello tsunami, sottolineavo il fatto che l’impatto dello tsunami era dovuto alla concentrazione della massa d’acqua in un’unica grande onda che si abbatte con violenza incontrollabile. Una mareggiata, invece, scarica la sua potenza con numerose onde consecutive. Sempre di acqua parliamo, ma gli effetti son ben diversi. Cosa sta succedendo nella attuale fase pandemica? La figura mostra l’andamento dei casi segnalati in Puglia. Lo tsunami è evidente nella parte sinistra del grafico. Grazie al cielo nella nostra Regione la violenza è stata moderata ed abbiamo avuto il tempo per prepararci a contenerla. Ma cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? L’aumento dei ... Leggi su noinotizie

