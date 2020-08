Hyperion XP1 - La dreamcar a idrogeno promette prestazioni da capogiro (Di giovedì 13 agosto 2020) La California si conferma sempre più terra di veicoli ecologici, non solo per la loro diffusione, ma pure per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti. Il boom della Tesla è emblematico, ma non mancano nuove realtà con grandi ambizioni: tra queste cè la Hyperion Motors della città di Orange, che ha appena svelato le caratteristiche della sua XP1, una dreamcar a idrogeno la cui produzione è prevista a partire dal 2022.Numeri al top. Per ora, sono poche le caratteristiche rese note, ma lautonomia è una di queste: secondo lazienda (il cui nome Hyperion sembra essere un omaggio al celebre romanzo di fantascienza di Dan Simmons, che a sua volta riprende il titolo di un poema di John Keats), lhypercar sarebbe in grado di percorrere oltre mille miglia (1.609 km) con un solo ... Leggi su quattroruote

La California si conferma sempre più terra di veicoli ecologici. Il più avanzato tra gli stati a stelle e strisce in termini di mobilità sostenibile è ormai da anni anche una fucina di ricerca, svilup ...

