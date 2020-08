“Fatevi il tampone, sono positivo al Covid 19 e sono stato in due discoteche di Soverato” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Ragazzi, io capisco che voi possiate avere paura… però cercate di capire anche le mie di paure. Lo scrivo qui in modo da raggiungere più persone possibili: chiunque sia stato a stretto contatto con ne negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone”. Un messaggio sui social sta terrorizzando i cittadini di Soverato. Un ragazzo spiega di essere positivo e invita tutti quelli che conosce e con cui è venuto in contatto a fare il test: il giovane inoltre cita anche due discoteche di Soverato da lui frequentate tra sabato e domenica, invitando chiunque si sia trovato in questi locali in quei due giorni a fare il tampone “perche’ sono positivo al Covid-19“. fonte: ... Leggi su nextquotidiano

