Fabrizio Corona sul figlio Carlos «Ha avuto problemi psicologici legati a me e alla madre» (Di giovedì 13 agosto 2020) Fabrizio Corona parla dopo tanto tempo dalla sua ultima scarcerazione, racconta del rapporto con Carlos e della serenità ritrovata nella sua famiglia dopo aver ricucito i rapporti con la ex Nina Moric. Al settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi ha parlato del rapporto con il figlio ora 18enne non nascondendo i suoi problemi. «L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio figlio, che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre, ha avuto un vero e proprio crollo», spiega ammettendo che il ... Leggi su newscronaca.myblog

