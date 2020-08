Esclusiva: Rodriguez, accordo totale Milan-Toro. Pronto un quadriennale (Di giovedì 13 agosto 2020) Ricardo Rodriguez dal Milan al Torino. Il vertice programmato già ieri, alla presenza di Paolo Maldini, si è concluso poco fa. E ha portato alla fumata bianca tra i due club, operazione da 3 milioni. Per Rodriguez, in scadenza con i rossoneri, un quadriennale da circa 1,8 a stagione. Domani gli ultimi passaggi con il sì definitivo di Rodriguez che si prepara a diventare un nuovo calciatore granata. Foto: profilo Twitter PSV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Esclusiva: Rodriguez, accordo totale Milan-Toro. Pronto un quadriennale alfredopedulla.com

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? Secondo quanto scrive Alberto Dandolo, lei l’avrebbe lasciato solo in Sardegna mentre spunta Anna Safroncik… Non sono buone le ultime notizie su Cec ...

Ignazio Moser, c’è Anna Safroncik dopo Cecilia Rodriguez? Scoop di Oggi

