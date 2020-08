Emma Marrone, lo straziante lutto per la morte di Antonella: “Ciao piccoletta mia” (Di giovedì 13 agosto 2020) Una delle cantanti più seguite di Italia, Emma Marrone, si è trovata di fronte a una straziante e dolorosa perdita. La bellissima e bionda cantante italiana ha di nuovo attirato l’attenzione di tutto il web. Il motivo è uno straziante lutto attraverso il quale sta passando la donna. Emma Marrone ha sempre amato condividere i … L'articolo Emma Marrone, lo straziante lutto per la morte di Antonella: “Ciao piccoletta mia” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Hell Raton, Mika, Manuel Agnelli ed Emma Marrone: in attesa della nuova edizione, i giudici di #XF2020 si raccontan… - VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - Notiziedi_it : Lo straziante addio di Emma Marrone alla sua fan: “Ho il cuore spezzato in due” - UnioneSarda : #Spettacoli - 'Ho il cuore spezzato': #EmmaMarrone ricorda la fan morta troppo presto - Grandeinterista : @cleanbandit Alessandra Amoroso o Emma Marrone -