Emilia Clarke fa preoccupare i fan: "è troppo magra" (Di giovedì 13 agosto 2020) Migliaia di fan stanno ora esprimendo preoccupazione per Emilia Clarke: l'attrice de Il Trono di Spade, secondo loro, sarebbe dimagrita troppo. Emilia Clarke ha conquistato i suoi fan per la sua bellezza autentica, tutta curve, fuori dagli standard troppo "irreali" a cui spesso siamo abituati. Ma ora i fan sono preoccupati: loro pensano che Emilia sia diventata troppo magra. annuncio pubblicitario L'attrice de Il trono di spade, Emilia Clarke è stata in vacanza a Positano, con i paparazzi del Daily Mail che seguivano ogni sua mossa. Le foto ottenute dal giornale mostravano la bellezza britannica, mentre pranzava in un locale in riva al mare. Ma molti commenti che i fan hanno ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Emilia Clarke Emilia Clarke fa preoccupare i fan: "è troppo magra" Movieplayer.it Gli abiti rossi più iconici della storia del cinema

Sappiamo tutti che un tubino nero è un grande classico intramontabile. Ne abbiamo tutte uno nell’armadio perché è perfetto per ogni occasione. Ma nelle occasioni speciali è il rosso che fa la differen ...

Emilia Clarke in vacanza in Italia

Le celebrity continuano a scegliere la Costiera Amalfitana come meta delle loro vacanze estive. Dopo Ed Westwick, Emma Watson, Lily Allen e Miguel Herran è ora il turno di Emilia Clarke: l’attrice ing ...

