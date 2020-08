Embracer Group ha acquisito i team dietro Metro e Insurgency (Di giovedì 13 agosto 2020) 4A Games e New World Interactive, sviluppatori dietro la serie di Metro e Insurgency, sono stati acquisiti da Embracer Group. Scopriamo i dettagli Embracer Group è una holding di videogiochi con sede in Svizzera, tra le sue sussidiarie possiamo trovare molti nomi noti nel mercato del publishing. I più noti sicuramente sono Koch Media, Saber Interactive e THQ Nordic. Nella giornata di oggi è stato annunciato che Embracer ha acquisito sia 4A Games casa di sviluppo dietro la serie di Metro e New World Interactive creatori di Insurgency. Metro e Insurgency saranno ora sviluppato sotto l’ala di Embracer ... Leggi su tuttotek

GamesPaladinsIT : Embracer Group acquisisce 4A Games gli sviluppatori di Metro Exodus - tuttoteKit : Embracer Group ha acquisito i team dietro Metro e #Insurgency #4AGames #EmbracerGroup #MetroExodus… - spaziogames : L'edizione autunnale di #SteamGameFestival darà la possibilità di provare diversi titoli attualmente in sviluppo. A… - Console_Tribe : Embracer Group acquisisce il team della serie Metro - - Eurogamer_it : Embracer Group acquisisce #4AGames, i creatori della serie #Metro. -