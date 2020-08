Denunce Covid, avvisi di garanzia a Conte e sei ministri. "Atto dovuto" (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. ... Leggi su quotidiano

TgLa7 : Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza - sole24ore : Avviso di garanzia a Conte e sei ministri dopo denunce su gestione emergenza Covid - senborgonzoni : Avviso garanzia a Conte-ministri dopo denunce per Covid - LKynes4 : RT @TgLa7: Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza - GHERARDIMAURO1 : RT @TgLa7: Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza -