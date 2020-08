Capri e Anacapri, raccomandato ai turisti l’utilizzo dell’app Immuni (Di giovedì 13 agosto 2020) di Marco Milano I Comuni di Capri ed AnaCapri hanno approvato nei giorni scorsi un provvedimento con il quale hanno deciso di “raccomandare a cittadini e turisti in visita o in villeggiatura l’adozione dell’app Immuni, sistema digitale di prevenzione gestito dal Ministero della Salute e predisposto dal punto di vista tecnico con la supervisione del Dipartimento del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione”. La proposta era stata lanciata nei giorni scorsi dalla delegazione isolana dell’Unione Nazionale Consumatori guidata da Teodorico Boniello ed era stata subito accolta dal sottosegretario alla salute Sandra Zampa. I due comuni isolani, dunque, raccomandano a cittadini e turisti l’utilizzo dell’app Immuni ... Leggi su ildenaro

