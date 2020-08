Bari, fermate su bici elettrica modificata, 2 minorenni aggrediscono i vigili: denunce (Di giovedì 13 agosto 2020) Due ragazzine minorenni sono state fermate dalla polizia locale a Bari, mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica modificata, che era diventata un vero e proprio ciclomotore. Una pattuglia ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

