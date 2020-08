Agrigento, la collina continua a franare: a rischio la statale. L’allarme dei geologi: “Bisogna intervenire al più presto” (Di giovedì 13 agosto 2020) Sotto il peso di costruzioni abusive la costa continua a sbriciolarsi. E adesso in provincia di Agrigento servono interventi urgenti per evitare conseguenze disastrose. La collina del Caos, infatti, continua a franare e adesso mette a rischio una galleria e un tratto della strada statale 640. L’ultimo sbriciolamento del costone è avvenuto domenica, in una zona già interessata da frane: con le spiagge affollate solo la fortuna ha evitato che ci fossero conseguenze per i bagnanti, molti dei quali si recano nella zona nonostante sia transennata. La tragedia però, se non si interviene, è solo rinviata: un prossimo cedimento infatti, oltre a colpire chi si trova in spiaggia, potrebbe far crollare l’intera strada, con conseguenze ... Leggi su ilfattoquotidiano

Per evitare i crolli della falesia sulla collina del Caos bisogna porre un freno al movimento franoso dal basso. Lo ha detto l'architetto Rino La Mendola, capo del Genio civile di Agrigento dopo il cr ...

Frana tra Maddalusa e il Caos: panico tra i bagnanti in fuga

Cede una parte del costone tra Maddalusa e Caos. Panico tra i bagnanti che hanno assistito al crollo di una parte della falesia. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero feriti ma tanto spaven ...

