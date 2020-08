7 Opzioni per la salvare file RAW online (Di giovedì 13 agosto 2020) Ogni fotografo dovrebbe stabilire varie procedure per archiviare e proteggere i file, sia offline che online. Una perdita terribile può accadere in qualsiasi momento e dobbiamo essere preparati a tali incidenti: la perdita di file può essere devastante soprattutto per i fotografi professionisti e i loro clienti. Per questo motivo vi proponiamo 7 Opzioni per salvare file RAW online. Al giorno d’oggi, molti fotografi amatoriali usano i formati RAW proprio come i fotografi professionisti, perché scattare in RAW ha importanti vantaggi – permette ai fotografi di migliorare l’esposizione, il bilanciamento del bianco e altre impostazioni cruciali senza perdere la qualità dell’immagine. Tuttavia, c’è un ... Leggi su fotografareindigitale

Dodajoya : Ma invece di mettere opzioni inutili per i commenti non sarebbe meglio avere la possibilità di correggere errori? Sig. Twitter che ne dici? - FiD2 : 7 Opzioni per la salvare file RAW online - SSaponelli : RT @Isabeau_148: @IlPrimatoN Si era introdotto con la lama ma e' stato frainteso...no aspe' ha problemi psichici...no aspe' ha visto le div… - rrico_e : RT @Isabeau_148: @IlPrimatoN Si era introdotto con la lama ma e' stato frainteso...no aspe' ha problemi psichici...no aspe' ha visto le div… - LoredanaNavarra : RT @Isabeau_148: @IlPrimatoN Si era introdotto con la lama ma e' stato frainteso...no aspe' ha problemi psichici...no aspe' ha visto le div… -