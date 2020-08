Xbox Series X, Microsoft annuncia l'arrivo della console a novembre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Microsoft metterà in vendita la nuova Xbox Series X a partire da novembre. All’interno di un ricco evento pieno di novità – compreso l’arrivo del Surface Duo entro la fine di settembre – l’azienda di Redmond ha deciso di rilanciare la sfida a distanza con Sony e la PlayStation 5 cercando di anticipare l’avversario e costringendolo a sbottonarsi sulla data di uscita della nuova console, ferma al momento al vago annuncio di un «inizio vendite per Natale 2020». Microsoft non ha fornito una data specifica ma dovremmo saperne di più nel corso della prima settimana di novembre, che coincide con la fine del periodo di Halloween e l’inizio del periodo di ... Leggi su gqitalia

