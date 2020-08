Usura ed estorsione con metodo mafioso, due arresti nel Napoletano (Di mercoledì 12 agosto 2020) NAPOLI – Il Comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha eseguito tra Pompei e Castellammare di Stabia, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta e coordinamento della Dda partenopea, nei confronti di 3 soggetti, indagati per usura, estorsione e lesioni personali aggravati dal “metodo mafioso”. Il provvedimento, spiega una nota della guardia di finanza, e’ l’epilogo di una complessa indagine condotta dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata e della compagnia di Castellammare di Stabia, che ha tratto origine dall‘approfondimento di alcune operazioni finanziarie anomale e si e’ sviluppata a seguito di denunce presentate da un nucleo familiare di imprenditori stabiesi operanti nel campo del turismo e della ristorazione, incapaci di far fronte alle ingenti pretese usurarie dei “loro carnefici, soprattutto a seguito dell’inasprirsi della crisi economica dettata dall’emergenza sanitaria”. Leggi su dire

