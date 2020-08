Twitter, gli utenti scelgono chi può rispondere ai tweet (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Immagine: Twitter)Twitter ha iniziato il rollout globale della nuova funzione che permette a ciascun utente di impostare una limitazione delle risposte ai propri tweet. L’opzione rientra nel pacchetto di azioni su cui la piattaforma sta puntando per dare agli iscritti maggior controllo delle conversazioni e renderli primi moderatori. L’obiettivo è anche un altro: evitare che i toni e i temi degenerino. “Ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro mentre utilizza Twitter: per far sì che questo accada è necessario cambiare il modo in cui avvengono le conversazioni”. Prima di pubblicare un tweet, gli utenti stabiliranno a chi sarà concesso rispondere: a tutti (che è l’impostazione ... Leggi su wired

matteosalvinimi : Vicenza, deride gli agenti, rifiuta l’identificazione e gli amici filmano. Se un poliziotto ti chiede i documenti o… - ItalianAirForce : In questa serata in cui tutti sono con gli occhi rivolti verso l'alto, vi dedichiamo un cielo stellato che sovrasta… - Inter : ?? | FORMAZIONE #InterLeverkusen, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #UEL #FORZAINTER ???????? - xCaaarlaa : Le ragazze non sanno la differenza tra shorts e mutande La scuola è il posto di lavoro per gli adolescenti, e com… - joem5s : I diamanti... Le lauree in Albania... I 49 milioni... Gli incontri in Russia... I camici... E adesso i bonus da 60… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter gli Twitter, gli utenti scelgono chi può rispondere ai tweet Wired.it Twitter, gli utenti scelgono chi può rispondere ai tweet

La limitazione delle risposte fa parte di un pacchetto di nuove funzioni affinché gli iscritti alla piattaforma siano in grado di esercitare maggiore controllo sulle conversazioni Twitter ha iniziato ...

Mette il tanga al posto della mascherina: arrestato John McAfee, creatore dell'antivirus

Il magnate dell’hi-tech ha poi riferito: "È la più sicura disponibile e mi rifiuto di indossare qualcos’altro per il bene della mia salute" Un tanga al posto della mascherina e John McAfee, creatore d ...

La limitazione delle risposte fa parte di un pacchetto di nuove funzioni affinché gli iscritti alla piattaforma siano in grado di esercitare maggiore controllo sulle conversazioni Twitter ha iniziato ...Il magnate dell’hi-tech ha poi riferito: "È la più sicura disponibile e mi rifiuto di indossare qualcos’altro per il bene della mia salute" Un tanga al posto della mascherina e John McAfee, creatore d ...