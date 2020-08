Tragico incidente nel Cuneese, morti 5 giovanissimi (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI – Tragico incidente stradale nella notte nel Cuneese, in Valle Grana, nel comune di Castelmagno, lungo la strada che porta al monte Crocette in prossimità del rifugio Maraman. Un solo veicolo coinvolto, una Land Rover Defender, con 9 persone a bordo. Il mezzo è finito fuori strada per circa 200 metri. Terribile il bilancio: 5 morti, quattro ragazzi e una ragazza, dagli 11 ai 24 anni, e 4 feriti. L'incidente è avvenuto dopo mezzanotte in una strada di montagna a oltre mille metri di altitudine, in località Alpe Chastlar. I quattro superstiti non sarebbero in pericolo di vita Provenienti dalla provincia di Cuneo, i ragazzi erano in villeggiatura con le loro famiglie nella borgata Chiotti di Castelmagno. Il più grande ... Leggi su agi

infoitinterno : Cuneo, tragico incidente stradale: preghiamo per le 5 giovani vittime - CryAntonino : #Castelmagno #Cuneo, tragico incidente automobilistico: @cnsas_official #Cnsas, #elisoccorso e 118 per salvare un a… - KattInForma : Cuneo, tragico incidente stradale: preghiamo per le 5 giovani vittime - msn_italia : Tragico incidente nel Cuneese, morti 5 giovani - HDirektor : RT @VirginRadioIT: I @muse rendono omaggio alla giovane fan italiana scomparsa in un tragico incidente stradale. Il messaggio della band #R… -