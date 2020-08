Siviglia, Bounou e il rigore parato a Jimenez: “Lo conosco. Sapevo come avrebbe tirato…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un rigore sbagliato per Raul Jimenez. Una rarità dato che in carriera il calciatore messicano del Wolverhampton non ne aveva mai fallito uno con la maglia di un club. Prima o dopo, però, sarebbe dovuto accadere ed è successo in Europa League quando dagli undici metri è stato Yassine Bounou, portiere del Siviglia, a dirgli di no. Proprio l'estremo difensore ha racconta nel dopo gara, le sensazioni di quel momento ammettendo di aver avuto un vantaggio...Bounou: "conosco Jimenez. Ecco come ho parato il rigore..."caption id="attachment 1005759" align="alignnone" width="1024" Yassine Bounou Siviglia (twitter Siviglia)/caption"Ho giocato con Raul ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Siviglia, Bounou e il rigore parato a Jimenez: 'Lo conosco. Sapevo come avrebbe tirato...' - -