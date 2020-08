Seth MacFarlane produrrà la serie tratta da The Winds of War (Di giovedì 13 agosto 2020) Seth MacFarlane sarà il produttore di una serie tratta dal romanzo The Winds of War scritto da Hermann Woruk e ambientato durante la seconda Guerra Mondiale. Seth MacFarlane sta sviluppando una nuova serie tratta dal romanzo The Winds of War, scritto dal premio Pulitzer Hermann Woruk. Il progetto sarà sviluppato nell'ambito dell'accordo, da 200 milioni di dollari, stretto con NBCUniversal Content Studios firmato dall'attore e produttore. In un comunicato ufficiale, Seth MacFarlane ha dichiarato: "Non posso immaginare un progetto più eccitante con cui lanciare la mia partnership creativa con UCP rispetto a The Winds of War di Herman Wouk. Sono da ... Leggi su movieplayer

