Raggi X e l’annuncio di Ferragosto. E se fosse solo una passeggiata di salute? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le strategie di marketing erano cambiate. Ormai il periodo migliore per vendere qualcosa al popolo bue non era più il Natale o il suo succedaneo, il Black Friday. I cervelloni della rinomata Libera Università romagnola ‘Papeete’ avevano sentenziato che, in base ai loro più accurati studi sociologici, il momento giusto per farsi notare di più dalla gente era la settimana di Ferragosto. Del resto, non è questo il periodo morto per eccellenza, quando la notizia del giorno normalmente è come evitare le scottature o affrontare il colpo di calore? Salvini aveva fatto tesoro delle sottilissime tesi propugnate dagli accademici papeetiani, anche se poi – non si sa come – era riuscito a mandare tutto in vacca. Ma tant’è. La sua uscita ferragostana aveva prodotto un bel botto comunicativo. Pensando e ... Leggi su ilfattoquotidiano

