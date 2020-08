Monopoli: assembramenti e rischi, il sindaco chiede senso di responsabilità Messaggio di Angelo Annese (Di mercoledì 12 agosto 2020) Scritto ieri da Angelo Annese, sindaco di Monopoli: Ieri sera alla spiaggia di Porto Rosso erano presenti centinaia e centinaia di persone dotate di bracieri e tende, in barba alle norme anti covid 19 che vietano assembramenti e in barba agli altri divieti. Sempre ieri sera a Porto Giardino 8 minori sono entrati in una zona interdetta dal pericolo di crollo per accendere un fuoco. La Asl mi ha comunicato che ieri pomeriggio due tamponi di due soggetti in visita nella nostra città sono risultati positivi ed ora saranno in quarantena presso la loro abitazione nella nostra città. Non vi nascondo che il mio primo istinto è stato di gridare tutta la mia rabbia e amarezza. Ho pensato ai tanti sacrifici che abbiamo dovuto fare nei mesi scorsi per contrastare l’avanzata del virus, ... Leggi su noinotizie

