Lichtsteiner dà l' addio al calcio

Dopo quasi un ventennio tra i professionisti, il nostro ormai ex capitano della Nazionale Stephan Lichtsteiner ha lasciato il calcio giocato. L'annuncio è arrivato oggi in conferenza stampa a Muri dal ...MURI - All'età di 36 anni Stephan Lichtsteiner ha deciso di dire basta al calcio giocato. Lo ha annunciato il diretto interessato in una conferenza stampa, nella quale ha spiegato i motivi che l'hanno ...