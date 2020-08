Lichtsteiner appende gli scarpini al chiodo: ufficiale il ritiro dell’ex Juventus e Lazio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Carriera conclusa per Stephan Lichsteiner.E' ufficiale: Stephan Lichsteiner dice addio al calcio giocato. L'ex Lazio e Juventus, lo ha annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad appendere gli scarpini al chiodo. Svincolato dopo un anno all'Augsburg, Stephan Lichsteiner, si ritira dal mondo del pallone all'età di 36 anni dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A, Premier League e Bundesliga. "Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. Con qyesto video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il Lille, la Lazio, la Juventus, l'Arsenal, per ... Leggi su mediagol

