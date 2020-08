Liberty Global vuole comprarsi Sunrise (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il presidente del CdA: «Sarà il principale challenger della telefonia fissa e mobile per competere con Swisscom» Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Liberty Global vuole comprarsi Sunrise #sunrise #libertyglobal #upc - InvestingItalia : Liberty Global battono previsioni degli analisti - -

Ultime Notizie dalla rete : Liberty Global

Ticinonline

OPFIKON - Liberty Global, proprietaria di UPC, vuole acquistare Sunrise. L'operazione vale 6,8 miliardi di franchi, come annunciato mercoledì da Sunrise in un comunicato. E il Consiglio di Amministraz ...Sta per arrivare un altro gigante della telecomunicazione: la fusione tra Upc e Sunrise creerebbe infatti una più ampia concorrenza al leader Swisscom. Un anno fa il progetto di fusione era sfumato, m ...