Lampedusa: sbarcati altri 50 tunisini, l’invasione continua (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ieri erano stati registrati 11 sbarchi. Nell'hotspot di Lampedusa, che puo' ospitare 192 persone, sono presenti al momento poco piu'di 400 migranti. Intanto, proseguono i trasferimenti come disposto dalla Prefettura di Agrigento Leggi su firenzepost

FirenzePost : Lampedusa: sbarcati altri 50 tunisini, l’invasione continua - Piero42395724 : RT @Guido44895392: Malgrado la censura operata dai media di regime le notizie sull' l'invasione passano. Vi prego pertanto di condividere.… - CarnellAnita : RT @Guido44895392: Malgrado la censura operata dai media di regime le notizie sull' l'invasione passano. Vi prego pertanto di condividere.… - frasigno66 : RT @Guido44895392: Malgrado la censura operata dai media di regime le notizie sull' l'invasione passano. Vi prego pertanto di condividere.… - SARwatchMED : RT @AnsaSicilia: Migranti: sbarcati altri 50 tunisini a Lampedusa. Arrivati con tre barchini. Prefettura dispone trasferimenti | #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa sbarcati

Si tratta di migranti sbarcati a Lampedusa, che in un primo momento erano stati ospitati nell’hotspot di contrada “Imbriacola”. La nave “Gnv Azzurra”, si trova attualmente in rada a Trapani, e in ...TRAPANI - Sono saliti a 24 i migranti positivi al Coronavirus, in sorveglianza sanitaria sulla nave quarantena Gnv Azzurra, che si trova in rada al porto di Trapani. A loro si aggiungono anche i sei c ...