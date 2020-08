La tragedia del Kursk, un mistero ancora irrisolto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Latitudine 69°36’59” Nord, longitudine 37°34’26” Est. Mar di Barents, non lontano da Poljarnyj, una delle tane dei sottomarini russi in quel lungo fiordo che prende il nome di Baia di Kola. Queste sono le coordinate geografiche in cui il Kursk, un sottomarino a propulsione nucleare lanciamissili da crociera (Ssgn), è affondato portando con sé le … InsideOver. Leggi su it.insideover

LegaSalvini : ++ BOTTIGLIATE SUGLI OCCHI A TURISTA. FURIA DEL CLANDESTINO IN STRADA ++ Una vacanza finita in tragedia per un tur… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella in occasione del 64° anniversario della tragedia di #Marcinelle : - NicolaPorro : Le carte del #CTS provano che il #Governo non istituì la #zonarossa nella Bergamasca anche se gli #scienziati lo ch… - avvelenato1970 : RT @AvantiLaura: #12agosto 2000: la tragedia del #Kursk Morirono tutti i 118 membri dell'equipaggio: la maggior parte poco dopo l'esplosion… - Man115tn1 : RT @AvantiLaura: #12agosto 2000: la tragedia del #Kursk Morirono tutti i 118 membri dell'equipaggio: la maggior parte poco dopo l'esplosion… -

Ultime Notizie dalla rete : tragedia del Tragedia nel Bellunese, 16enne muore schiacciato da un masso sul Piave Fanpage.it Il sacerdote siriano Elias Zahlaoui a Papa Francesco: A Beirut un cataclisma contro il mondo arabo per salvare Israele

Non è solo l'ennesima lettera del sacerdote siriano Padre Elias Zahlaoui, della Chiesa Nostra Signora di Damasco, al Pontefice che non sarà letta. E' un durissimo atto di accusa al potere temporale de ...

Tragedia a Valguarnera, operaio muore precipitando da un balcone

Un muratore di 62 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone sul quale stava eseguendo dei lavori, a Valguarnera, nell’Ennese. Sul luogo, chiamati dai vicini, sono intervenuti i carabinieri. I ...

Non è solo l'ennesima lettera del sacerdote siriano Padre Elias Zahlaoui, della Chiesa Nostra Signora di Damasco, al Pontefice che non sarà letta. E' un durissimo atto di accusa al potere temporale de ...Un muratore di 62 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone sul quale stava eseguendo dei lavori, a Valguarnera, nell’Ennese. Sul luogo, chiamati dai vicini, sono intervenuti i carabinieri. I ...