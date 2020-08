Gazzetta: oggi Balotelli compie trent’anni e non lo cerca nessuno. Cosa farà a quaranta? (Di mercoledì 12 agosto 2020) “oggi Mario Balotelli compie trent’anni, una virata importante, l’ingresso nella maturità della vita, ma il momento, calcisticamente parlando, non gli sorride. Balo è un giocatore disoccupato e non c’è la fila per prenderlo“. E’ quanto scrive Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport. Un commento amaro, che racconta di un Balotelli sulla via del tramonto. In Italia, scrive, “non sembra cercarlo nessuno. Costa abbastanza e garantisce poco”. Al Brescia ha deluso e adesso Mario aspetta che il suo procuratore Mino Raiola gli sottoponga un contratto milionario. “È sempre più dura, però. Balotelli ha esaurito il credito, in giro non si trovano tanti allenatori ... Leggi su ilnapolista

Gazzetta_it : La #primapagina della #Gazzetta di oggi - pisto_gol : C’è una frase, nell’intervista rilasciata da CR7 a FranceFootball, riportata oggi dalla @Gazzetta_it difficile da a… - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #9agosto ? È Pirlo la nuova guida della Juve ? Troppo Messi per il Napoli… - CerzosoMarilena : RT @museobrettiics: Oggi sulla Gazzetta del Sud si parla di noi...il @museobrettiics è aperto anche nel weekend di #Ferragosto, ora tocca a… - napolista : Gazzetta: oggi Balotelli compie trent’anni e non lo cerca nessuno. Cosa farà a quaranta? “Balotelli è rimasto fermo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta oggi Notizie Calciomercato - Torreira, la Roma accelera. Lazaro verso la Bundesliga. Vertonghen, ciao Italia: va al Benfica La Gazzetta dello Sport Escl. Guzzetta: «Ferrero potrebbe cedere la Sampdoria o replicare il modello Bari. Vi spiego»

13:00Escl. Guzzetta: «Mi piacerebbe aiutare il Palermo. Ferrero mi ha dato la sua disponibilità» 13:00Escl. Guzzetta: «Ferrero potrebbe cedere la Sampdoria o replicare il modello Bari. Vi spiego» 10:5 ...

Calciomercato Juventus – Pirlo prova a soffiare Tonali all’Inter | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sostenuto come la Juventus, alla ricerca di centrocampisti di qualità da regalare al suo nuovo tecnico, Andrea Pirl ...

13:00Escl. Guzzetta: «Mi piacerebbe aiutare il Palermo. Ferrero mi ha dato la sua disponibilità» 13:00Escl. Guzzetta: «Ferrero potrebbe cedere la Sampdoria o replicare il modello Bari. Vi spiego» 10:5 ...ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sostenuto come la Juventus, alla ricerca di centrocampisti di qualità da regalare al suo nuovo tecnico, Andrea Pirl ...