Donna di 65 anni non prova mai dolore: quando i medici la operano scoprono una cosa assurda… (Di mercoledì 12 agosto 2020) Immaginate una vita senza dolore? Senza sofferenza, senza ansia, senza paure. Questa Donna di 65 anni non prova alcun dolore e il motivo è completamente scientifico. Si chiama Jo Cameron la Donna che ha conquistato il web con la sua storia tempo fa. Questa signora di 65 anni infatti vive senza provare dolore. Nel suo universo esiste solo una costante sensazione di benessere, descritta come “paradisiaca felicità, ottimismo e tranquillità”. Niente può scalfire questo stato mentale ed emotivo nel suo quotidiano. Il motivo, però, è tutt’altro che spirituale. Dietro c’è una vera spiegazione scientifica, che attribuisce il merito ad alcune rarissime modifiche ... Leggi su velvetgossip

