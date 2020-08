Dalla Germania: Gotze vuole restare in Europa, niente MLS (Di mercoledì 12 agosto 2020) David Beckham, proprietario della franchigia americana dell’Inter Miami, dopo l’acquisto di Matuidi Dalla Juventus, ha presentato una proposta allo svincolato Mario Gotze, ex Borussia Dortmund, ma il giocatore ha rifiutato di giocare nella MLS. Secondo la Bild, Gotze intende continuare a giocare in Europa e potrebbe presto presentarsi una proposta dal Principato francese, il Monaco di Niko Kovak club che intende dare una forte rivoluzione alla propria rosa. Foto: Twitter personale Gotze L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ROMA – Si chiama Geofencing ed è una nuova funzione introdotta da Ford sulla gamma Custom Plug-In Hybrid, in grado di mantenere l’aria più pulita nei centri urbani. Come funziona? Facile. Quando un ve ...

Strade italiane, passiamo 38 ore all’anno in coda: servono nuove infrastrutture

La Cgia di Mestre cita i dati della Commissione Europea, dai quali si nota che gli automobilisti italiani rimangono bloccati nel traffico per 38 ore l’anno, che corrispondono quasi ad una settimana di ...

ROMA – Si chiama Geofencing ed è una nuova funzione introdotta da Ford sulla gamma Custom Plug-In Hybrid, in grado di mantenere l'aria più pulita nei centri urbani. Come funziona? Facile. Quando un ve ...