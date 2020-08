Cuneo, fuoristrada precipita in una scarpata a Castelmagno: morti cinque ragazzi tra gli 11 e i 24 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Avevano trascorso la serata all’Alpe Chastlar, a guardar le stelle da uno dei punti più panoramici dell’alta Valle Grana, ai piedi dei monti Crosetta e Tibert, a Castelmagno, a 1500 metri d’altitudine in provincia di Cuneo. Erano tutti a bordo di un fuoristrada, un Land Rover Defender 130, quando – poco dopo la mezzanotte – all’improvviso il mezzo è uscito di strada ed è precipitato in una scarpata, con un volo di 200 metri. Sono stati tutti sbalzati fuori dall’abitacolo: per il conducente di 24 anni e altri quattro ragazzi tra gli 11 e i 16 anni non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Altri quattro giovani invece sono rimasti feriti, due in gravi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Cuneo, incidente con il fuoristrada: morto il conducente e quattro passeggeri tra gli 11 e i 16 anni - paolopicone70 : Cuneo: mortale incidente a Castelmagno per 5 giovani usciti fuoristrada con l'auto. Il conducente aveva 24 anni… - tusciaweb : Fuoristrada precipita in un dirupo, morti cinque giovani Cuneo - Auto fuori strada, morti cinque giovani. Nel - Paoblog : @caprino_m 'un Land Rover Defender 130 con a bordo 9 ragazzi è uscito dalla carreggiata' + 'Conducente e passeggeri… - lupettotre : RT @Corriere: Cuneo, incidente con il fuoristrada: morto il conducente e quattro passeggeri tra gli 11 e i 16 anni -