Colonnello Calcagni, dall’Everesting ai golf club Acaya e Castello Tolcinasco (Di mercoledì 12 agosto 2020) Carlo Calcagni è un Colonnello appartenente al Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, campione mondiale Paralimpico, eroe dei tempi attuali che ha racchiuso nel messaggio ‘mai arrendersi’ il suo vissuto e la sua capacità di affrontare la malattia e le cure devastanti in modo esemplare. Elicotterista e ‘Vittima del Dovere’, ammalatosi per causa e fatti di servizio durante la missione Internazionale di pace nel 1996 nei Balcani, in Bosnia, ha saputo trasformare la sua tragedia in forza di volontà e di coraggio, riuscendo ad ingannare anche la morte. Everesting – Il 2 giugno 2020, in occasione della Festa della Repubblica è diventato una leggenda vivente, primo ed unico ... Leggi su ladenuncia

Sabato 15 agosto Carlo Calcagni sarà al via dell’evento “200 km per Maria Assunta” da Venezia a Trieste, organizzato da Alessandro Lombardi. Al termine dell’ennesima impresa, il Colonnello del Ruolo d ...

