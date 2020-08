Bonus furbetti, quello che non torna (Di mercoledì 12 agosto 2020) 00:00 Ancora polemiche sulla minchiata dei 600 euro presi dai parlamentari. Da leggere Capezzone sulla Verità. 04:20 Le regioni si inventano le misure restrittive contro chi arriva dall’estero. 06:40 Mario Monti diventa presidente di una commissione per la salute europea organizzata dall’Oms. 07:40 Il vaccino di Putin... 08:20 Il Sole 24 Ore è l’unico che si accorge di quell’incredibile sentenza del Tribunale di Napoli per la quale vengono trattenuti i clandestini in Italia... 10:05 La Raggi si ricandida, povera Roma... 11:17 Brillano le borse... L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

M5S_Camera : Furbetti del bonus: in Veneto la Lega ha mentito due volte - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - M5S_Camera : Gli italiani hanno diritto di sapere chi sono gli onorevoli furbetti del bonus - ciafapino : RT @IlPrimatoN: Salvini sospende i leghisti che hanno chiesto il bonus e attacca il presidente dell'Inps: 'Come ha fatto a non pagare il bo… - GNN1960 : Scandalo bonus 600 euro, ecco i nomi dei primi 7 “furbetti” (e spuntano sospetti sui deputati) – QuiFinanza -