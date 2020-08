Blockbuster sopravvive diventandoun hotel

Blockbuster sopravvive diventando...un hotel (Di mercoledì 12 agosto 2020) Al di là dei videogiocatori più giovani probabilmente quelli non di primissimo pelo avranno almeno una volta acquistato anche dei videogiochi in un Blockbuster, in un negozio di une delle catene in passato più diffuse e importanti del mondo. Ovviamente si trattava di una catena destinata soprattutto al noleggio e acquisto di film, una catena che è progressivamente scomparsa fallendo di fronte al netto cambiamento nel modo di fruire il medium su cui basava il proprio successo. Però come vi avevamo ricordato non troppo tempo fa parlando di un documentario dedicato, esiste ancora un ultimo Blockbuster. Un baluardo che ora è pronto a trasformarsi per cercare di sopravvivere. Come? Diventando una sorta di hotel.Sì, avete capito bene, l'ultimo Blockbuster ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Blockbuster sopravvive Blockbuster, l’ultimo negozio resta aperto nonostante la pandemia LaScimmiaPensa.com Su AirBnB si può dormire una notte nell’ultimo blockbuster al mondo. Videocassette incluse

Un negozio Blockbuster. La catena è fallita nel 2012. Ricordate i Blockbuster? I videonoleggi americani che facevano furore tra gli anni ‘90 e 2000 (anche se i film a catalogo erano pochi e i prezzi c ...

Blockbuster: il colosso del videonoleggio torna su Twitter, poi di nuovo il silenzio

Oggi è l'ultimo giorno per l'ultimo Blockbuster sopravvissuto sul pianeta: per celebrare l'evento, ad alcuni fortunati residenti di Bend, Oregon, è stata concessa la possibilità di rimanere nel negozi ...

Un negozio Blockbuster. La catena è fallita nel 2012. Ricordate i Blockbuster? I videonoleggi americani che facevano furore tra gli anni ‘90 e 2000 (anche se i film a catalogo erano pochi e i prezzi c ...Oggi è l'ultimo giorno per l'ultimo Blockbuster sopravvissuto sul pianeta: per celebrare l'evento, ad alcuni fortunati residenti di Bend, Oregon, è stata concessa la possibilità di rimanere nel negozi ...