Atalanta, Gasperini: «C’è rammarico. Sembrava fatta» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gian Piero Gasperini ha commentato l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain. ELIMINAZIONE – «Devo dire che c’è grande rammarico, siamo arrivati molto vicini, mancava pochissimo. Sembrava ce la potessimo fare, poteva essere una grande impresa. La soddisfazione rimane per l’esperienza, una Champions in crescendo. Sembrava fatta, nonostante le difficoltà». SCUDETTO – «Non possiamo porci questo come obiettivo. Quest’anno è stato particolare, siamo terzi per il ... Leggi su calcionews24

